Украинские пенсионеры будут получать надбавки: кто сможет рассчитывать на помощь

Министерство социальной политики отмечает, что по инициативе президента Украины Владмира Зеленского ведомство работает над тем, чтобы повысить социальные гарантии для наиболее уязвимых категорий граждан, прежде всего – пенсионерам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.В

"Решением Правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", - отмечает ведомство.

Дополнительно отмечается, что помощь будет выплачиваться уже в 2020 году.

Ранее мы сообщали какую зарплату получил новый глава министерства образования за первый месяц работы.