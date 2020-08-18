Крупнейшая авиакомпания Европы сокращает большое количество рейсов: это эффект коронавируса

По заявлению авиакомпании, снижение количества приобретенных рейсов связано с "неопределенностью в отношении количества случаев заражения коронавирусом в некоторых странах Евросоюза". По словам перевозчика, сокращение коснется в основном количества рейсов, а не направлений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

Ryanair будет делать "сильный акцент" на странах, где уровень заражения вынудил Великобританию и Ирландию вновь ввести обязательный карантин в целях сокращения маршрутной сети.

Люди, прибывающие из Испании, Франции и Швеции, должны пройти 14-дневный карантин по прибытии в Великобританию. Ирландия ввела такие же правила. Обязательный карантин в этой стране распространяется также на путешественников из Германии и Великобритании.

Ранее авиакомпания объявила, что в июле увеличивает свою сеть полетов до 60 процентов от первоначального расписания.

"Снижение частоты перелетов в сентябре и октябре неизбежно, учитывая недавнее снижение количества бронирований, которое связано с ограничениями во многих странах Европейского Союза", - заявил в понедельник представитель компании.

Ранее мы сообщали, что в Турции разбился самолет, никто не выжил.