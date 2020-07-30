Какую зарплату получил новый глава министерства образования за первый месяц работы

Сергей Шкарлет вступил на должность исполняющего обязанности 26 июня, то есть в тот момент, когда заработная плата уже была выплачена. Таким образом, его доход за два рабочих дня будет добавлен к зарплате за июль. Такие данные предоставило Министерство образования и науки на информационный запрос.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские новости.

В тоже время первый заместитель министра Юрий Полюхович, который был уволен с первого июля, получил в июне 47 230 гривен. Заместитель министра Егор Стадный, который также был уволен первого июля, получил 102 040 гривен за предыдущий месяц, в том числе 47 230 гривен материальной помощи на оздоровление.

Петр Коржевкий, тоже уволенный первого июля, получил за июнь 47 230 гривен. Максим Ярмистый, также уволенный, получил 87 006 гривен (47 416 гривен - материальная помощь на оздоровление).

Светлана Даниленко получила 42 258 гривен, а госсекретарь Павел Полянский - 47 230 гривен.

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