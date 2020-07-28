10:43 28.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кандидаты на должность главы "Укрзализныци": в списке есть украинцы и иностранцы

На данный момент рассматривается шесть кандидатов на должность нового руководителя "Укрзализныци". В списке находятся четыре украинца и два иностранца. Кабинет министров примет решение в течение двух-трех дней.

Кандидаты на должность главы

Одним из кандидатов является поляк Якуб Карновски, который на данный момент входит в наблюдательный совет "Укрпочты". У него весьма хороший опыт работы, ведь он руководил с 2012 по 2015 год "Польскими государственными железными дорогами" (РКР).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Экономическую Правду.

Еще одним иностранным кандидатом является Владимир Владимиров из Болгарии, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и сумел за пять лет сделал ее прибыльной.

Среди украинских кандидатов стоит отметить Петра Чернышева, который известен как бывший руководитель "Киевстара", который проработал в компании с 2014 по 2018 год. Также рассматривается кандидатура действующего в. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, Среди кандидатов Владимир Жмак - член набсовета аэропорта "Борисполь".

Еще одним кандидатом называется Александр Перцовский, который работает первым замом гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Ранее мы сообщали, что "Укравтодор" и "Укрзализныця" будут сотрудничать на время капитальных ремонтов.


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