Кандидаты на должность главы "Укрзализныци": в списке есть украинцы и иностранцы

Одним из кандидатов является поляк Якуб Карновски, который на данный момент входит в наблюдательный совет "Укрпочты". У него весьма хороший опыт работы, ведь он руководил с 2012 по 2015 год "Польскими государственными железными дорогами" (РКР).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Экономическую Правду.

Еще одним иностранным кандидатом является Владимир Владимиров из Болгарии, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и сумел за пять лет сделал ее прибыльной.

Среди украинских кандидатов стоит отметить Петра Чернышева, который известен как бывший руководитель "Киевстара", который проработал в компании с 2014 по 2018 год. Также рассматривается кандидатура действующего в. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, Среди кандидатов Владимир Жмак - член набсовета аэропорта "Борисполь".

Еще одним кандидатом называется Александр Перцовский, который работает первым замом гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Ранее мы сообщали, что "Укравтодор" и "Укрзализныця" будут сотрудничать на время капитальных ремонтов.