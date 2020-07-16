13:13 16.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине поставлен новый рекорд по импорту газа

Импорт газа в Украину из стран ЕС достиг рекордных объемов за последние пять лет. С начала 2020 года было импортировано более 8 млрд кубометров газа. Об этомВ говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передает УРА-Информ.

В Украине поставлен новый рекорд по импорту газа

Стоит отметить, что с начала текущего года было импортировано 8,056 млрд кубометров, что на четверть больше за тот же период прошлого года и является рекордным показателем за последние 5 лет. В частности, из Польши поступило 1,043, из Словакии - 4,605 и из Венгрии - 2,408 млрд кубометров.

В компании также добавили, что 54% всего объема газа было импортировано через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. Более половины или 4,5 млрд кубометров газа направили в ПХГ для хранения на "таможенном складе".

Ранее сообщалось, чтоВ Национальный банк Украины получил нового руководителя. Народные депутаты проголосовали за назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой НБУ.


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