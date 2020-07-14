Крутые зарплаты в "Нафтогазе": топ-менеджер получает больше, чем Трамп, Путин и Меркель вместе взятые

Из годового отчета НАК, который был подготовлен в соответствии с международным стандартом GRI, за прошлый год менеджмент получил 343 млн грн зарплат и премий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"В течение 2019 года управленческий персонал состоял из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация управленческому персоналу, входящая в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году - 717 млн грн)", - говорится в отчете.

Глава правления компании Андрей Коболев получил 21,2 млн грн (включая 4,6 млн грн налогов и сборов). В тоже время отмечается, что с середины февраля и до конца 2019 года Коболев перечислял все свои вознаграждения на благотворительность.

Члены правления компании Сергей Перелома за 2019 год получил 25,7 млн грн, Сергей Коновец — 29,9 млн грн, Юрий Колбушкин — 22,1 млн грн, Николай Гавриленко — 18,7 млн грн.

Отметим, что зарплаты топ-менеджеров компании выше чем у президента США Дональда Трампа (11 млн гривен), канцлера Германии Ангелы Меркель (7,5 млн), и президента РФ Владимира Путина (3,5 млн) вместе взятых.

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