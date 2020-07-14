12:17 14.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245593:labazovych

Крутые зарплаты в "Нафтогазе": топ-менеджер получает больше, чем Трамп, Путин и Меркель вместе взятые

Стали известны зарплаты, бонусы и надбавки, которые в прошлом году получили топ-менеджеры Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Крутые зарплаты в

Из годового отчета НАК, который был подготовлен в соответствии с международным стандартом GRI, за прошлый год менеджмент получил 343 млн грн зарплат и премий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"В течение 2019 года управленческий персонал состоял из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация управленческому персоналу, входящая в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году - 717 млн грн)", - говорится в отчете.

Глава правления компании Андрей Коболев получил 21,2 млн грн (включая 4,6 млн грн налогов и сборов). В тоже время отмечается, что с середины февраля и до конца 2019 года Коболев перечислял все свои вознаграждения на благотворительность.

Члены правления компании Сергей Перелома за 2019 год получил 25,7 млн грн, Сергей Коновец — 29,9 млн грн, Юрий Колбушкин — 22,1 млн грн, Николай Гавриленко — 18,7 млн грн.

Отметим, что зарплаты топ-менеджеров компании выше чем у президента США Дональда Трампа (11 млн гривен), канцлера Германии Ангелы Меркель (7,5 млн), и президента РФ Владимира Путина (3,5 млн) вместе взятых.

Ранее стала известна зарплата Зеленского за первый год на должности президента.


Поделиться

Читайте также:
 
Звезда сериала Хор была найдена в озере: что показала экспертиза В Украине официально легализован игорный бизнес: депутаты дали добро В Житомирской области в ДТП пострадали дети Две опасные болезни уже осенью: Ляшко предупредил украинцев
Проишествия
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив