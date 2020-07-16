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Парламент назначил нового главу НБУ

Национальный банк Украины получил нового руководителя. Народные депутаты проголосовали за назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой НБУ.

Парламент назначил нового главу НБУ

В общей сложности за назначение Шевченко 332 народных депутатов. 226 голосов дала партия "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа "За Жизнь" дала 40 голосов, "Батькивщина" дала 21 голос, партия "За Будущее" дала 15 голосов, "Доверие" – 17 и 13 внефракционных. Воздержались партии "Голос" и "Европейская солидарность".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В "Голосе" заявили, что не голосовали из-за того, что вчера вечером президент подал постановление на внесение кандидатуру Шевченко на должность главы НБУ, а уже сегодня утро депутаты рассматривали этот вопрос, а также через то, что не дали слова самому Шевченко.

В свою очередь Юлия Тимошенко сообщила, что ее политической партии удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать "за". При этом отметим, что в 2009 году Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, которая в то время занимала должность премьер-министра.

Напомним, что вчера вечером Владимир Зеленский подал постановление о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.


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