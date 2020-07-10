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Украинцев могут оставить без зарплат и пенсий: нардеп пояснила ситуацию

Украинский Кабинет Министров выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит бюджета в Пенсионном фонде. Несмотря на это, все еще существует риск возникновения проблем с пенсионными выплатами и заработными платами, так как в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой по выплатам внешних займов. Об этом заявила парламентарий от партии Слуга народа Галина ЯнченкоВ в эфире телеканала Украина 24, передает УРА-Информ.

Украинцев могут оставить без зарплат и пенсий: нардеп пояснила ситуацию

Парламентарий отметила, что основнойВ  проблемой бюджета Украины в этом году является запредельная нагрузка по внешним выплатам, связанная с реструктуризацией долгов в 2014-2015 годах. Дефицит бюджета значительный, но до конца текущего года, по ее мнению, средств должно хватить.

"Но средств до конца года хватит, хотя дефицит большой. Дефицит в Пенсионном фонде существовал много лет, он перманентный и всегда дофинансируется из бюджета", - уверяет Янченко.

Также чиновница добавила, что риски по бюджету действительно есть, однако власти Украины стараются делать все, чтобы их не допустить. Политик напомнила об индексации пенсий на 11%, выразив надежду, что вопрос дефицита в Пенсионном фонде также удастся урегулировать.

"Также средств хватит и на выплаты бюджетникам, и на завершение ряда программ, которые запустят стимулы для роста экономики", - подчеркнула Янченко.

Как стало известно ранее, коронавирус ударил, не только по украинской экономике, но и также по другим странам. Однако, похоже в Правительстве страны уверенны, что Украина выходит из тяжелой ситуации.


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