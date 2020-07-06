Насколько подорожают квартиры из-за закона о риелторах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 3618, который касается новых правил всех операций с недвижимостью. Если народные депутаты его поддержат, то это будет означать, что все подобные операции нужно будут проводить через брокеров или риелторов.
Согласно проекту закона, нужно будет оформлять паспорт квартиры, после этого придется его внести в специальную базу, а дальше - получить уникальный номер. Без этого кода нельзя будет подавать объявление.
Кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что это приведет к подорожанию квартир, а также услуг риелторов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
"Обязательное участие риелторов будет означать, что при составлении договора купли-продажи людям придется платить комиссию, обычно около 5%. Это несколько тысяч долларов. Придется платить комиссию риелтору и при подписании договора аренды. Для риелторов такой закон может быть выгоден. Спрос на их услуги вырастет. Сертификация и экзаменация не составят серьезных проблем", - отметил эксперт
Он отметил, что для других видов деятельности экзамены не очень сложные и сдать его может человек, который знаком с основами законодательства в своей сфере. При этом он отметил, что за обучение и прохождение нужно будет заплатить.
Ранее мы отмечали, что большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с МВФ.