09:47 06.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Насколько подорожают квартиры из-за закона о риелторах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 3618, который касается новых правил всех операций с недвижимостью. Если народные депутаты его поддержат, то это будет означать, что все подобные операции нужно будут проводить через брокеров или риелторов.

Насколько подорожают квартиры из-за закона о риелторах

Согласно проекту закона, нужно будет оформлять паспорт квартиры, после этого придется его внести в специальную базу, а дальше - получить уникальный номер. Без этого кода нельзя будет подавать объявление.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что это приведет к подорожанию квартир, а также услуг риелторов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Обязательное участие риелторов будет означать, что при составлении договора купли-продажи людям придется платить комиссию, обычно около 5%. Это несколько тысяч долларов. Придется платить комиссию риелтору и при подписании договора аренды. Для риелторов такой закон может быть выгоден. Спрос на их услуги вырастет. Сертификация и экзаменация не составят серьезных проблем", - отметил эксперт

Он отметил, что для других видов деятельности экзамены не очень сложные и сдать его может человек, который знаком с основами законодательства в своей сфере. При этом он отметил, что за обучение и прохождение нужно будет заплатить.

Ранее мы отмечали, что большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с МВФ.


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