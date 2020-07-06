Насколько подорожают квартиры из-за закона о риелторах

Согласно проекту закона, нужно будет оформлять паспорт квартиры, после этого придется его внести в специальную базу, а дальше - получить уникальный номер. Без этого кода нельзя будет подавать объявление.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что это приведет к подорожанию квартир, а также услуг риелторов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Обязательное участие риелторов будет означать, что при составлении договора купли-продажи людям придется платить комиссию, обычно около 5%. Это несколько тысяч долларов. Придется платить комиссию риелтору и при подписании договора аренды. Для риелторов такой закон может быть выгоден. Спрос на их услуги вырастет. Сертификация и экзаменация не составят серьезных проблем", - отметил эксперт

Он отметил, что для других видов деятельности экзамены не очень сложные и сдать его может человек, который знаком с основами законодательства в своей сфере. При этом он отметил, что за обучение и прохождение нужно будет заплатить.

Ранее мы отмечали, что большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с МВФ.