11:45 06.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что делать с долларом: покупать или продавать - эксперт дал совет

Уход с должности главы Национального банка Украины Якова Смолия негативно повлиял на стабильность валютного рынка Украины.

Что делать с долларом: покупать или продавать - эксперт дал совет

После полуторамесячного спокойствия снова началась лихорадка. Курс доллара пошел вверх и превзошел отметку в 27 гривен и это похоже не предел. У экспертов различное мнение по поводу того, что делать сейчас, многие отмечают, что тот кто купил валюту зимой по 24 гривны за доллар, могут сейчас продавать и хорошенько заработать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Если зафиксировать прибыль, то сейчас на каждом долларе можно заработать от 2,5 до 3,7 грн в зависимости от времени покупки – в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла", – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Другие эксперты отмечают, что можно еще подождать, ведь курс доллара, скорее всего, достигнет отметки 28 гривен. В тоже время отмечается, что на этой недели еще можно покупать доллары, далее может быть курс выше.

Ранее мы отмечали, что квартиры подорожают из-за нового закона о риелторах.


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