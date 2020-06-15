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Украинские власти оценили стоимость "Днепра" в 81 млн грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизациюВ гостиницу "Днепр", которая выходит на Европейскую площадь украинской столицы. Об этом сообщилаВ пресс-служба ФГИ.

Украинские власти оценили стоимость

По данным ведомства, торги за приватизацию гостиницы должны состояться 15 июляВ на сайте "Prozorro.Продажи".В Также, первоначально данный объект был оценен в 80 923 400 грн.

Известно, что украинские власти намерены продать 100% ЧАО "Отель "Днепр". После оформления сделки инвестор получит 12-этажное здание четырехзвездочной гостиницы в самом центре столицы Украины рядом с правительственным кварталом Украины.

Сообщается, что общая площадь сооружения - 12829 кв. м.

Перед входом в здание находится гостевой паркинг на 56 парковочных мест. Земля под ним принадлежит гостинице на праве постоянного пользования.

В гостинице располагается 186 номеров. Также внутри есть рестораны, бары, SPA-центр, и конференц-залы.

Как сообщал ранее УРА-Информ, уже с пятого июня в Украине снова возобновилось внутреннее авиасообщение между городами Украины. На 15 июня в стране запланировано восстановлении международного авиасообщения.


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