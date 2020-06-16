11:20 16.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Жизнь взаймы: стартовала реализация программы под заем ВБ

В Украине стартовала программа ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство страны, в рамках которого будет полученВВ заем Всемирного банка на 200 млн долларов США. Об этом сообщилаВВ пресс-служба Минфина.

Жизнь взаймы: стартовала реализация программы под заем ВБ

Также, известно, что данный договор о займе был подписан еще в августе прошлого года. Документ вступает в силу 20 мая 2020 года после завершения всех внутренних процедур государства. Деньги на проект выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ.

Средства, которые взяты взаймы пойдут на:

-создание и введение в эксплуатацию Государственного аграрного реестра;

-инвентаризацию земель государственной собственности и внесение их в Госземкадастр;

-подготовку методологии разработки планов землепользования украинских громад;

-спутниковое картографирование территории украинского государства;

-усиление системы государственного контроля на границе Украины с учетом требований Европейского Союза;

-разработку интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта;

-создание автоматизированной системы для оповещения об изменениях в Госземкадастре;

-повышение осведомленности владельцев и пользователей земельных участков о правах на землю и способах их защиты.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВ планах Украина имеет отказ от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года.


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