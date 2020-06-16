Жизнь взаймы: стартовала реализация программы под заем ВБ

Также, известно, что данный договор о займе был подписан еще в августе прошлого года. Документ вступает в силу 20 мая 2020 года после завершения всех внутренних процедур государства. Деньги на проект выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ.

Средства, которые взяты взаймы пойдут на:

-создание и введение в эксплуатацию Государственного аграрного реестра;

-инвентаризацию земель государственной собственности и внесение их в Госземкадастр;

-подготовку методологии разработки планов землепользования украинских громад;

-спутниковое картографирование территории украинского государства;

-усиление системы государственного контроля на границе Украины с учетом требований Европейского Союза;

-разработку интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта;

-создание автоматизированной системы для оповещения об изменениях в Госземкадастре;

-повышение осведомленности владельцев и пользователей земельных участков о правах на землю и способах их защиты.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВ планах Украина имеет отказ от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года.