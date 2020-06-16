10:50 16.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинские долги: Кабмин откажется от кредитов МВФ

В планах Украина имеет отказ от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Украинские долги: Кабмин откажется от кредитов МВФ

Марченко заявил, что власти украинского государства свято верят в то, что к 2023 году у страны появиться возможность отказаться от займов у МВФ. Он считает, что Украина имеет такую возможность благодаря детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов.

Также, по словам министра, Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

"Да, действительно Moody's (международное рейтинговое агентство, - ред.) повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - отметил он.

Как сообщалось ранее, на счета Украины поступили первые средства нового транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов.В 


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