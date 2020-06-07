19:41 07.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с ценами на билеты на авиаперевозки после карантина: неутешительный прогноз эксперта

Уже с пятого июня в Украине снова возобновилось внутреннее авиасообщение между городами Украины. На 15 июня в стране запланировано восстановлении международного авиасообщения.

Что будет с ценами на билеты на авиаперевозки после карантина: неутешительный прогноз эксперта

Эксперт по авиационной экономикеВ Артур Винюков-Прощенко поделился своим мнением по поводу того, как карантин и пандемии коронавируса повлияют на цены билетов в авиа.

"Единственный выход для авиакомпаний —В поднять тариф. Но ценообразование динамичное, управляемое компьютерной системой, цена на каждое кресло на конкретном рейсе зависит от величины спроса. Компании должны поднять средний тариф, но вопрос зависит от спроса на билеты. Путешествия станут дороже, например, стоимость обязательного теста на коронавирус в аэропорту Вены — 190 евро", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также он отметил, что изменится и ситуация в компаниях лоукостерах. Он рассказал, что если ранее 20 процентов билетов в таких компаниях можно было купить по весьма дешевому тарифу, например, за десять долларов, то теперь процент таких билетов резко изменится.

Ранее мы сообщали, что в Украине пятого июня начался очередной этап снятия карантинных ограничений.


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