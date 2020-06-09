Цена на газ: украинцев ждет неожиданный "сюрприз" уже осенью

В ближайшее время цена на нефть должна после стремительного падения пойти вверх. Таким образом, пойдет цена на вверх и на газ. Подорожание украинцы должны увидеть уже осенью текущего года. Однако это пока не окончательная ситуация.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наши источники сообщают, что нефть будет расти, а за ней будут расти цены на газ и уже осенью 2020 года Украина столкнется с тем, что будет необходимо поднимать тарифы. Источник из правительства сообщает, что этот алгоритм в Кабмине прорабатывают и пытаются найти выход, но в бюджете денег нет на покрытие дефицита", - отмечает источник.

В тоже время в Офисе президента Украины также не допустить повышения тарифов, ведь это серьезно ударит по избирательной компании партии "Слуга Народа" на местных выборах. Также это ударит и по самому президенту Владимиру Зеленскому.

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