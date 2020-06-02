11:29 02.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: неутешительный прогноз эксперта

Весьма активно многие страны Европы снимают ограничения и выходят из карантина. Таким образом, все больше людей возвращаются на работы и соответственно используют свои автомобили. То есть АЗС снова имеют выручку и соответственно спрос на топливо снова вырос.

Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: неутешительный прогноз эксперта

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал о том, какие цены на топливо нужно ожидать владельцам автомобилей в Украине уже в ближайшее время.

"Новых факторов для изменения цен на бензин и дизель не появилось, поэтому трейдеры пока выбирают накопленную маржу и не повышают цены… В прочем, в Нефтегазовой ассоциации Украины уже заявили, что розничные цены на бензин были снижены трейдерами по максимуму. И так как в опте они идут вверх третью неделю, то автомобилистам стоит готовиться к подорожанию бензина тоже", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также Геннадий Рябцев отметил, что на следующей неделе цена на бензин и дизель должна быть на прежнем уровне, ведь еще есть запас прочности, который был установлен ранее в две гривны. В тоже время он прогнозирует, что цена на автогаз пойдет вверх.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова подорожают продукты.


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