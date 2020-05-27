14:09 27.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Apple заходит в Украину: что известно на данный момент

Весьма неожиданная новость появилась от компании Apple. Еще более приятно, что это связанно с Украиной, однако официально ничего пока не подтверждено.

Apple заходит в Украину: что известно на данный момент

Все указывает на то, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Такая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей. Регистрация состоялась 15 апреля. Директором указан Роман Гуменюк, а адрес офиса - IQ Business Center.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AIN.UA.

На данный момент в Офисе компании Apple никак официально не прокомментировали эту информацию. В тоже время в реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc.

Также подтвердил эту информацию источник, близкий к ситуации.

"Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс — запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие — важный знак для рынка", - отметил источник.

Вполне возможно, что компания уже летом начнет работу в Украине, однако официальных планов компании неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации.


  
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