Apple заходит в Украину: что известно на данный момент

Все указывает на то, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Такая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей. Регистрация состоялась 15 апреля. Директором указан Роман Гуменюк, а адрес офиса - IQ Business Center.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AIN.UA.

На данный момент в Офисе компании Apple никак официально не прокомментировали эту информацию. В тоже время в реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc.

Также подтвердил эту информацию источник, близкий к ситуации.

"Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс — запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие — важный знак для рынка", - отметил источник.

Вполне возможно, что компания уже летом начнет работу в Украине, однако официальных планов компании неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации.