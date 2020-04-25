13:21 25.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Важная информация для пенсионеров: когда ждать дополнительную тысячу

Наконец-то стартовала выплата дополнительной тысячи гривен для пенсионеров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

Важная информация для пенсионеров: когда ждать дополнительную тысячу

Пенсионный фонд Украины начал выплаты дополнительных денег для тех,В  у кого пенсия составляет менее 5000 гривен. Однако пенсионеров также предупредили, что могут быть задержки. Часть людей уже получила дополнительную тысячу вчера, 24 апреля. При этом, тем, кто получает деньги на почте, тысячу гривен передадут на протяжении пяти рабочих дней после поступления средств.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой Украинские новости.

Пенсионный фонд Украины также отметил, что могут быть и задержки. Однако все пенсионеры, которые имеют пенсию менее 5000 гривен, получат дополнительные деньги до 25 июня этого года. Это позволит выплатить всем таким пенсионерам соответствующие средства.

Стоит отметить, что Кабинет министров принял решениеВ не учитывать эту дополнительную тысячу при расчете субсидий. Дополнительную пенсию выплатить пенсионерам принял Кабинет министров, чтобы помощь страшим людям в период чрезвычайно ситуации.

Напомним, что в Украине запретили посещать кладбища в поминальные дни из-за карантинных мер.


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