Курс доллара может упасть даже до 25 - прогноз эксперта

Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал, какой курс стоит ожидать уже в ближайшее время.

"Украинцы были убеждены, что как только начинается кризис, особенно мировой, гривня должна обесцениваться. Внезапно в этом году не так - в мире бушует кризис, у нас безработица, пандемия, карантин, а гривня укрепляется", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Тарас Козак отметил, что гривня укрепляется благодаря траншу МВФ, который будет уже в ближайшее время после голосования в Парламенте Украины.

При этом инвестиционный банкир отметил, что Украине удалось самого худшего сценария, когда курс мог стать и 30 или де 40 за один доллар.

"Если остается сценарий оптимистичный и умеренный, то варианты такие: 25-27 при оптимистичном сценарии или умеренный 27 плюс минус гривня", - добавил эксперт.

Ранее прогноз по поводу курса дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.