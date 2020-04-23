15:43 23.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цены на бензин и дизель в Украине: есть приятные новости

В последнее время цены на нефть на биржах значительно упали, однако владельцы автомобилей в Украине, пока не увидели значительного снижения цен на АЗС.

Цены на бензин и дизель в Украине: есть приятные новости

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга по вопросам монетарной политикиВ отметил, что из-за обвала мировых цен на нефть в стране, по данным Национального банка Украины, цены на бензин в Украине могут упасть на 10-15% в текущем году.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Громадське.

Заместитель главы Нацбанка отметил, что НБУ закладывает в свои макроэкономические прогнозы цены на нефть на уровне $35 за баррель. Однако он отметил, что это не окончательный прогноз на год, и цены могут еще упасть, ведь хранилища во всем мире фактически заполнены.

"Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным — где-то как раз 10-15%", — сообщил Сологуб.

Также Дмитрий Сологуб отметил, что падение цен на бензин и дизель останавливает увеличение цен на продукты, ведь компании экономят на доставке и логистике.

Ранее мы сообщали, что цены на газ для украинцев за апрель существенно упадут.


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