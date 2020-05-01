Всемирный банк поможет украинским пенсионерам: стало известно как

Всемирный банк принял такое решение, чтобы усовершенствовать социальную помощь семьям с низким уровнем дохода. Дополнительно отмечается, что 50 миллионов пойдут на борьбу с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка.

"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью", - отмечается в пресс-релизе.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер отметил, что тысячи украинцев на данный момент не могут платить коммунальные услуги, а пенсионеры не могут себе купить даже самые необходимые лекарства. Поэтому Всемирный банк выделил дополнительные деньги Украине.

Ранее мы сообщали, что ЕС выделил Украине более миллиарда долларов.