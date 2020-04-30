Важное изменения от НБУ: кого оно коснется

Теперь трудоустроены украинские граждане получат свободу выбора банка, на счет в котором они смогут получать заработную плату. Однако постановление вступит в силу не сейчас, а только с первого января 2021 года.В Такое постановление Национальный банк Украины принял 29 апреля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - отметили в Нацбанке.

Такая процедура стане возможной после того, как Украине переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате трудаВ и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике", - отметил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

Напомним, что ранее Национальный банк выпустил пятигривневую монету.