11:56 30.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Важное изменения от НБУ: кого оно коснется

Национальный банк Украины пошел на весьма важный шаг, который касается украинцев, которые получают заработные платы на банковские карты.

Важное изменения от НБУ: кого оно коснется

Теперь трудоустроены украинские граждане получат свободу выбора банка, на счет в котором они смогут получать заработную плату. Однако постановление вступит в силу не сейчас, а только с первого января 2021 года.В  Такое постановление Национальный банк Украины принял 29 апреля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - отметили в Нацбанке.

Такая процедура стане возможной после того, как Украине переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате трудаВ и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике", - отметил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

Напомним, что ранее Национальный банк выпустил пятигривневую монету.


  
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