Кошельки украинцев изменятся: важная новость от НБУ

В конце прошлого года НБУ ввел в обращение 5-гривневую монету, а теперь начиная с третьего июня будут введены в оборот 10-гривневые монеты. Они постепенно заменят свой бумажный номинал.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Это часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", - отмечается в заявлении НБУ.

Таким образом, с введением монетных десяти гривен завершится этот процесс. В Украине теперь будет 12 номиналов: шесть монетных и банкнотных.

Вес новой монеты составляет всего 6,4 грамма, а диаметр - 23,5 мм. Она изготовлена ​​из цинкового сплава. Стоит отметить, что 10-гривневая монета существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Ранее НБУ дал свой прогноз по поводу курса гривны.