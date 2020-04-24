12:30 24.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Большая сумма: стало известно сколько денег МВФ даст Украине

На данный момент точно неизвестно, какую сумму Украина получит в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Большая сумма: стало известно сколько денег МВФ даст Украине

Заместитель министра финансов Украины Юрий Гелетий рассказал, что все еще ведутся переговоры по этому вопросу, но ожидается, что итоговая сумма составит 8 млрд долларов.

"Сейчас ведутся переговоры, на финальной стадии, по определению общего объема финансирования в рамках программы расширенного финансирования IFF. Предполагаем, что эта программа будет введена на три года в объеме 8 млрд долларов. По объему первого транша в 2020 году – речь идет о 3,5 млрд долларов", - цитирует Галетия Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также заместитель министра финансов отметил, что еще все-таки ведутся дискуссии и этот бьем не окончателен.

Также он добавил, что еще в декабре прошлого года стороны обговорили некоторые мер, которые Украина должна была принять до того, как вопрос окончательно будет вынесен на Совет директоров.

"Это – восемь предварительных мероприятий. И одним из них является наработкаВ изменений в законодательство относительно механизма урегулирования банковской деятельности",В -В отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз также выдаст Украине большую сумму денег.


  
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