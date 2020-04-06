11:51 06.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Какие продукты подорожают следующими в Украине: прогноз эксперта

Кроме коронавируса и карантина у украинцев в ближайшее время прибавится еще проблем. Цены на некоторые продукты уже взросли, однако это еще не предел.

Какие продукты подорожают следующими в Украине: прогноз эксперта

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал о продуктах, цена на которые в ближайшее время пойдет вверх. Он отметил, что на это ест несколько весомых причин, а не просто желание поставщиков нажиться на панике граждан во время карантинных мер.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Фокус.

Дорошенко отметил, что в мире наблюдается рост цен на зерно, в том числе — и на пшеницу. Это приведет к подорожанию некоторых продуктов.

"Цена на пшеницу растет, а соответственно, растет цена на продукты, которые из неё изготовляют. То есть, мука, хлеб, макароны… Ко всему этому у нас значительно «просела» гривна — с 24,5 до 28 грн/длр. Эти два фактора указывают, что изготовления из пшеницы подорожают на 17%. Но другие товары уже немного упали в цене", - отметил эксперт.

Ранее мы публиковали прогноз на курс доллара на ближайшее время.


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