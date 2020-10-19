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Киану Ривза застали со второй половинкой: они прятались годами (ФОТО)

Киану Ривза заметили в Берлине, где он снимался в четвертой части "Матрицы". "Нео" взял свою вторую половинку вместе с собой.

Киану Ривза застали со второй половинкой: они прятались годами (ФОТО)

Киану Ривз считается одним из самых красивых актеров Голливуда. Хотя ему хватает харизмы и радушной внешности, он не мог найти женщину, с которой бы долго чувствовал себя счастливым. Это связано с тем, что его большая любовь, Дженнифер Сайм, в 1999 году родила их мертворожденного ребенка, с трагедией они оба не могли справиться. Два года спустя женщина погибла в автокатастрофе.

Об этом пишет УРА-Информ.

С тех пор отношения Киану Ривза были недолговечными. Ситуация изменилась, когда в его жизни появилась художница Александра Грант. Именно она отвезла Ривза в его отель в Берлине и поцеловала на прощание, что заметили немецкие папарацци.

Их пути пересеклись 10 лет назад. Они встретились на вечеринке и сначала начали работать вместе, в результате чего были выпущены две книги. Со временем работа переросла в что-то большое.

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева тайно стала бабушкой.


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