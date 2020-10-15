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Алла Пугачева тайно стала бабушкой: у артистки появилась внучка

Племянник великой российской певицы Аллы Пугачевой Владислав, у которого ранее артистка отобрала сына из-за его лечения от алкогольной зависимости, вновь отважился стать отцом. На этот раз у него родилась дочь. Гузель и Владислав скрепили себя законным браком, а в августе у них родилась девочка. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Starхит.

Алла Пугачева тайно стала бабушкой: у артистки появилась внучка

В издании отметили, что жена племянника Пугачевой планировала стать мамой в сентябре, но она попала в реанимацию, где находилась длительный период, и родила малышку раньше - третьего августа.

Имя дочки родители держат в секрете, но по неофициальным данным назвали ее Евгенией.

Также стало известно, что на этот раз Владислав хочет самостоятельно построить свою личную жизнь и окружить свою семью заботой и огромной любовью.

Старший сын племянника, которого забрала примадонна проживает в доме водителя и помощника Игоря, уже шестой год.

"Женя очень похож на покойного деда Евгения Борисовича. Алла заботится о нем и обеспечивает абсолютно всем. У мальчика своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники. Знаком со всеми отпрысками богатых и знаменитых друзей артистки. С мамой ему тоже не запрещено общаться, правда, пока по телефону. Благодаря Пугачевой у ребенка появилось главное — детство", - сообщил источник изданию.

Как сообщалось ранее, украинский исполнитель, который раздобыл популярность благодаря шоу "Фабрика звезд", Владимир Дантес, признался, что всегда изменял своим спутницами до встречи с Надей Дорофеевой.


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