"Я занимался бл**ством", - Дантес о своих отношениях

Он отметил, что сейчас в его отношениях полностью отстутсвуют измены. Певец также рассказал, что практически во всех предыдущих отношениях изменял своим избранницам.

Он отметил, что после шоу "Фабрика звезд" популярность напрочь снесла ему крышу. Он признался, что раньше считал, что все его хотят и поступал как свинья, по отношению к своим избранницам. Также артист заприметил, что лишился девственности в 20 лет.

"Я занимался бл*дством. Мне наверное чего-то не хватало", - заявил он.

Также певец признался, что не работал над отношениями, и не считал их серьезными, он мог говорить одно, а делать совершенно другое.

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