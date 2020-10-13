12:40 13.10.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Я занимался бл**ством", - Дантес о своих отношениях

Украинский исполнитель, который раздобыл популярность благодаря шоу "Фабрика звезд", Владимир Дантес, признался, что всегда изменял своим спутницами до встречи с Надей Дорофеевой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на шоу Ж F*CKTOR на ютуб канале Радио Люкс.

Он отметил, что сейчас в его отношениях полностью отстутсвуют измены. Певец также рассказал, что практически во всех предыдущих отношениях изменял своим избранницам.

Он отметил, что после шоу "Фабрика звезд" популярность напрочь снесла ему крышу. Он признался, что раньше считал, что все его хотят и поступал как свинья, по отношению к своим избранницам. Также артист заприметил, что лишился девственности в 20 лет.

"Я занимался бл*дством. Мне наверное чего-то не хватало", - заявил он.

Также певец признался, что не работал над отношениями, и не считал их серьезными, он мог говорить одно, а делать совершенно другое.

Как сообщалось ранее, блогер из Российской Федерации Анастасия Ивлеева отдыхает со своим мужем на Мальдивах, после тяжелых съемок в новом сезоне "Орла и Решки". Девушка продемонстрировала свое фото без присущих ей шуток.


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