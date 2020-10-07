Поклонники не узнали Ивлееву: девушка выставила шокирующие кадры с отдыха на Мальдивах

Блогир из Российской Федерации Анастасия Ивлеева отдыхает со своим мужем на Мальдивах, после тяжелых съемок в новом сезоне "Орла и Решки". Девушка продемонстрировала свое фото без присущих ей шуток. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Instagram девушки.
Девушка обладает отменным чувством юмора и, как оказалось, фигурой. Анастасия выставила новое фото в своем блоге, чем повергла поклонников в шок. Ведь обычно Ивлеева не выставляет фотоснимки подобного формата, а занимается самоиронией.
"Доброе утро, штоле", - написала настя под своим постом
Поклонники решили, что это очередной стеб, ведь девушка выглядит как модели с мировым именем. Фанаты тут же принялись искать фотошоп, но не нашли его.
Девушка выгрузила фото в пудровом купальнике, которые еле прикрывает самые злачные места на теле блогерши.
Фанаты заметили, что девушка выглядит просто потрясающе и порадовались, что она не постеснялась выставить столь пикантное фото.
"Да лааадно. Я уж привык, что ты выкладываешь только ужасные стебные фотки, что начал искать, а не фотошоп ли это" - пишет один из пользователей соцсети.
Ранее сообщалось, что в сына Виктории и Дэвида Бэкхем появилась девушка. Парню 21 год теперь он наполняет свой блог в Instagram романтичными и сексуальными фотоснимками и записями.
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