Новая пассия Прилучного засветила грудь в мокрой майке

Также стоит отметить, что 24 сентября будет вечеринка, а сама выставка стартует 25 сентября.

Девушка сообщила, что данный социальный проект должен поднять на поверхность все страхи и стереотипы о самих себе и развенчать их.

На фото девушка позирует полусидит на полу в одной лишь майке из-за которой и видно все прелести фигуры артистки. Специально для снимков Мирослава намочила белю маечку, чтоб она выразительнее подчеркнула достоинства ее фигуры.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Все фанаты молодой актрисы стали делать комплименты телу девушки, также отметили, что она действительно хороша собой.

Ранее сообщалось, что звезда серии фильмов Marvel Крис Эванс случайно засветил фото своего (или принадлежащего кому-то другому) члена во время записи сторис с экрана своего телефона.