12:37 14.09.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Звезда Marvel засветил в Сети фото половых органов

Звезда серии фильмов Marvel Крис Эванс случайно засветил фото своего (или принадлежащего кому-то другому) члена во время записи сторис с экрана своего телефона. Звезда Marvel "Капитан Америка на пенсии" показывал поклонникам видео с друзьями, и случайно продемонстрировал, что в галерее телефона у него сохранены дикпики.

Звезда Marvel засветил в Сети фото половых органов

Фанаты голливудского актера незамедлительно отреагировали на фото, и заполонили сеть скриншотами достоинства актера, а в Твиттере началось бурное обсуждение моральной стороны и последствий поступка Криса. Сторис он удалил сразу же, как заметил оплошность, но он не может удались все скриншоты, которые были сделаны пользователями интернета.

Кроме того, фанаты обратили внимание, что Крис Эванс еще и сохранил себе дерзкий мэм Guard That Pussy.

Битва комментариев развернулась сразу в твиттере и в Редитте. Определенное количество фанатов актера успели заметить, что Эванс сразу же удалил неудачное сторис, поэтому, распространение скриншотов и видео нарушает его конфиденциальность и вообще права. Другим стала интересна судьба Эванса в кино после такого - если бы он еще играл в фильмах Марвел, его бы уволили - считают эти люди. Еще одна категория просто радуется тому, что Крис Эванс "красивый мужчина".

Стоит отметить, что последняя группа опускает известного актера на чем свет стоит за неподобающее обнажение, за сомнительный мэм с Guard That Pussy, и за права всех, кого он нарушил, случайно засветив свое неудачное сторис.

Ранее стало известно, что российская модель Анастасия Волконская-Решетова объявила о разводе со своим мужем, бывшим членом Блэк Стар Тимати после рождения сына и его выхода из бизнеса. О своем решении Анастасия Решетова объявила в Instagram, и пообещала, что они направят все усилия на то, чтобы стать хорошими родителями их недавно родившемуся сыну Ратмиру.


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