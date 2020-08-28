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Тина Кароль записала песню со Snoop Dogg: представлен клип

Известная украинская певица Тина Кароль записала совместную композицию с известим американским исполнителем Snoop Dogg. Вчера, 27 августа была представлена долгожданна совместная работа исполнителей.

Тина Кароль записала песню со Snoop Dogg: представлен клип

Песня носит название "Blow your mind", что в переводе означает "взорвать мозг". Из-за пандемии коронавируса было принято решение не снимать клип, а сделать lyric-video, которые было опубликовано в Ютуб. Отмечается, что продюсером и аранжировщиком сингла выступил R & B-исполнитель Luca Dayz.

Об этом пишет УРА-Информ.

Тина в интервью ТСН призналась, что подписала контракт с независимым лейблом еще год назад, но только сейчас появилась новая песня.

"Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали известны", - сказала Тина.

При этом она отметила, что сотрудничество со Snoop Dogg получилось спонтанным. Она отметила, что ей позвонил представитель лейбла и сказал, что будет сотрудничество со Snoop Dog. Все получилось очень быстро.

Ранее мы сообщали, что "Время и Стекло"ВВ может поменять состав группы.


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