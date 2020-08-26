12:58 26.08.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Время и Стекло" без Позитива и Дорофеевой: состав группы может измениться

Уже некоторое время назад участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив заявили, что покидают коллектив.

В тоже время это может быть началом нового проекта. Надя Дорофеева отметила, что было бы глупостью закрыть такую группу, ведь ее песни у всех на слуху и она очень и очень популярная. Она бы рассмотрела на месте продюсеров возможность обновить состав "Время и Стекло".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 2POpodcast.

"Беда, если песни группы "Время и Стекло" умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! И, мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые ребята, наша задача - помочь аудитории их воспринимать", - высказалась Дорофеева.

В тоже время Позитив заявил, что еще никто не менял участников группы, где выступали парень и девушка. Если же на этот шаг пойдет Потап, то он станет первооткрывателем. При этом он сомневается, что зрители смогут принять новых исполнителей.

Напомним, что группа "Время и Стекло" заявила, что прекращает карьеру в марте этого года.


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