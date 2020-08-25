Елена Кравец заразилась коронавирусом

Актер студии Евгений Кошевой рассказал, что осенние концерты пройдут без участия Кравец. Ее заменят другие участницы "Женского Квартала": Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии - никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные", - сказал Кошевой.

"Безусловно, это очень волнительно и ответственно – заменять саму Елену, да еще и в "Вечернем Квартале". Это в "Женском Квартале" мы на своей территории, а тут - ощущение, что мы с девочками хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе", - заявила Ирина Сопонару.

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