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Умер внук Элвиса Пресли: стали известны подробности

Бенджамин Кеу мертв. Внук Элвиса Пресли, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Он погиб в результате огнестрельного ранения.

Умер внук Элвиса Пресли: стали известны подробности

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TMZ.

У легендарного Элвиса Пресли был только один ребенок - дочь. У Лизы Мари Пресли, в свою очередь, четверо детей, и плодом отношений с ее первым мужем стали Райли и Бенджамин.

Внук «короля рок-н-ролла» покончил жизнь самоубийством в воскресенье, 12 июля, в Калабасасе, Лос-Анджелес. 27-летний скончался в результате огнестрельного ранения, которое он, вероятно, нанес себе сам.

Смерть Бенджамина прокомментировала менеджер Лиза Мари Пресли. Она сломлена, но черпает силы у трех других детей.

"Его мать полностью подавлена ​​и опустошена, но пытается быть рядом с ее тремя другими детьми. Она любила Бенджамина, это была любовь всей ее жизни", - написал в заявлении менеджер Лизы Мари Пресли Роджер Видиновский.

Мало что известно о Бенджамине. Говорилось, что внук Элвиса Пресли очень похож на знаменитого певца.

"Он так похож на Элвиса! Однажды он пришел за кулисы концерта, наступила тишина, все обернулись и попросили у него фотографию, потому что это было просто потрясающе. Иногда я нахожусь в шоке, когда смотрю на него", - призналась Лиза Мари Пресли несколько лет назад.

Ранее мы сообщали, что умерла жена Джона Траволты.


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