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Известный 41-летний американский актер в тяжелом состоянии в реанимации: у него COVID-19

Ник Кордеро (41 год) борется за свою жизнь в отделении реанимации. Все из-за смертельного COVID-19, которым заболел актер. Его жена в отчаянии и призывает к молитве.

Известный 41-летний американский актер в тяжелом состоянии в реанимации: у него COVID-19

Ник Кордеро - звезда Бродвея и играл в таких пьесах, как "Скала веков" и "Сказка о Бронксе". 1 апреля актер был госпитализирована с симптомами, первоначально связанными для пневмонии. Однако вскоре стало очевидно, что знаменитость была заражена коронавирусом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на pomponik.

Первоначально его состояние было стабильным, но, к сожалению, ситуация ухудшилась, о чем сообщила жена актера в социальных сетях.

"Он добивался действительно хороших результатов, когда мне вчера неожиданно позвонили из больницы. Они сказали, что у него инфекция в легких, что вызвало жар. Это, в свою очередь, вызвало снижение артериального давления и нарушило работу сердца. Он потерял сознание, и его пришлось его реанимировать. Я была в ужасе. У них были серьезные проблемы, чтобы вернуть его к жизни".

Кажется, все указывает на то, что Кордеро находится в тяжелом состоянии.

"Он борется, каждая минута имеет значение. Еще раз спасибо за ваши молитвы и все остальное. Пожалуйста, не прекращайте молиться", - сказала жена актера.

Ранее мы сообщали, что умерла американская певица Чинна, ей было всего 25.


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