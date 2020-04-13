Известный 41-летний американский актер в тяжелом состоянии в реанимации: у него COVID-19

Ник Кордеро (41 год) борется за свою жизнь в отделении реанимации. Все из-за смертельного COVID-19, которым заболел актер. Его жена в отчаянии и призывает к молитве.
Ник Кордеро - звезда Бродвея и играл в таких пьесах, как "Скала веков" и "Сказка о Бронксе". 1 апреля актер был госпитализирована с симптомами, первоначально связанными для пневмонии. Однако вскоре стало очевидно, что знаменитость была заражена коронавирусом.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на pomponik.
Первоначально его состояние было стабильным, но, к сожалению, ситуация ухудшилась, о чем сообщила жена актера в социальных сетях.
"Он добивался действительно хороших результатов, когда мне вчера неожиданно позвонили из больницы. Они сказали, что у него инфекция в легких, что вызвало жар. Это, в свою очередь, вызвало снижение артериального давления и нарушило работу сердца. Он потерял сознание, и его пришлось его реанимировать. Я была в ужасе. У них были серьезные проблемы, чтобы вернуть его к жизни".
Кажется, все указывает на то, что Кордеро находится в тяжелом состоянии.
"Он борется, каждая минута имеет значение. Еще раз спасибо за ваши молитвы и все остальное. Пожалуйста, не прекращайте молиться", - сказала жена актера.
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