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Серьезные проблемы у бывшего короля Испании: началось расследование

Фискальная палата Верховного суда Испании начала расследование в отношении Хуана Карлоса, бывшего короля Испании, который отрекся от престола в июне 2014 года. Дело касается строительства высокоскоростной железнодорожной линии в Саудовской Аравии.

Серьезные проблемы у бывшего короля Испании: началось расследование

Верховный суд рассмотрит вопрос о том, может ли быть обвинен бывший монарх, если он был защищен особым конституционным иммунитетом до своего отречения от должности главы государства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на EPA.

В 2007 году Хуан Карлос должен был получить 100 миллионов долларов от саудовской королевской семьи в обмен на снижение стоимости строительства скоростной железной дороги между Меккой и Мединой. Испанские компании были вовлечены в этот проект.

Дело также расследуется швейцарской системой правосудия. Именно в этой стране находится фонд, на счет которого династия Саудовской Аравии должна была переводить деньги, предназначенные для Хуана Карлоса.

Защита управляющего фондом Коринни Ларсен, близкого друга Хуана Карлоса, утверждает, что монарх передал деньги ей и ее сыну.

Ранее мы сообщали, что умер известный советский актер Михаил Кокшенов.


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