Принцесса Кейт ждет четвертого ребенка: фотографии не лгут

Журнал сообщает, что 38-летняя жена принца Уильяма ожидает четвертого ребенка. Она предположительно удивлена ​​своей беременностью. Пара не планировала расширять свою семью.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на New Idea.

"Она сообщила о четвертом ребенке Уильяму в День святого Валентина. Когда он узнал, что станет отцом в четвертый раз, он был очень взволнован. Он любит быть отцом" – сообщали источник.

Журнал публикует фотографию Кейт с животиком, видимым на обложке. Фотография была сделана первого мая.

"Мы очень счастливы", - отмечается на обложке журнала.

Герцогиня якобы "избегает алкоголя, и когда никто не смотрит, она ласково касается своего живота".

"Она уже набрала несколько килограммов. Она очень устает в последние три недели", - добавляет информатор.

Многие, однако, сомневаются в информации газеты, которая очень часто публикует не проверенные данные. Сам дворец еще не прокомментировал сообщения.

Напоминаем, что у принцессы Кейт и принца Уильяма уже есть 6-летний сын Джордж, 4-летняя Шарлотта и 2-летний Луи.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри наняли специалиста для жизни в Голливуде.