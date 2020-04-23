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Дети остаются с принцем: стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт

В случае развода принц Уильям (37 лет) обязался материально поддержать принцессу Кейт (38 лет).

Дети остаются с принцем: стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт

Время от времени в британских СМИ появляется информация о новых знакомствах принца Уильяма. В прошлом он неоднократно флиртовал с другими женщинами, будучи уже женихом, а затем мужем Кейт.

В прошлом году таблоиды писали о его предполагаемом романе с подругой своей жены, миллионершей Роуз Хэнбери. Это должно было случиться, когда Кейт была беременна принцем Луи. Королевская семья быстро опровергла эту информацию, и Роза исчезла из жизни как Уильяма, так и Кейт.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Daily News.

Многие задаются вопросом, как будет развиваться судьба герцогини после развода с Уильямом? Оказывается, Дворец готов к такой возможности.

Принц Уильям подписал соглашение, согласно которому после развода он будет оказывать финансовую поддержку своей бывшей жене. Сколько - зависит от продолжительности их брака.

Принцессе Кейт придется покинуть Букингемский дворец, но она получит квартиру или дом. Она не получит детей. Как и в случае с Уильямом и Гарри, они останутся со своим отцом. Она также потеряет свой титул после развода, если Елизавета II не позволит ей оставить его.

Ранее мы сообщали, что принцесса София будет работать в больнице, убирая за пациентами.


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