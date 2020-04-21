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Модель Playboy покончила жизнь самоубийством: что известно о смерти 33-летней девушки

Бывшая модель Playboy, которая несколько лет назад стала жертвой домашнего насилия, умерла. Причиной смерти стало самоубийство.

Модель Playboy покончила жизнь самоубийством: что известно о смерти 33-летней девушки

Эшли Маттингли скончалась в возрасте 33 лет. Женщина покончила жизнь в прошлую среду в Остине, штат Техас. Два дня спустя полиция обнаружила ее тело после звонка подруги, которая не смогла с ней связаться.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на TMZ

Бывшая модель оставила прощальное письмо, которое нашли офицеры в рамках расследования. Эшли Маттингли жила в Остине последние два года и боролась с алкоголизмом. Несколько месяцев назад она взяла собаку, чтобы справиться с одиночеством. Животное в настоящее время находится под опекой ее близких.

В 2011 году Эшли Мэттингли была выбрана моделью месяца журнала Playboy. Пять лет спустя она была осуждена за вождение под воздействием, когда на гольф-каре въехала в четыре припаркованных автомобилях. Она была сильно пьяна.

Маттингли стала жертвой домашнего насилия. В 2012 году ее бывший партнер Лейн Гаррисон, актер сериала "Побег из тюрьмы", был осужден за избиение.

Ранее мы сообщали, что умер голливудский актер, звезда фильма "Рэмбо. Первая кровь".


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