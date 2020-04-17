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Умер голливудский актер, звезда фильма "Рэмбо. Первая кровь"

Брайан Деннехи, голливудский актер, хорошо известный по культовому фильму "Рэмбо. Первая кровь", умер 15 апреля в Коннектикуте. Актеру был 81 год.

Умер голливудский актер, звезда фильма

Брайан Даннехи был актером кино, телевидения и театра. Он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телевизионный фильм за роль Уильяма "Вилли" Ломана в телевизионной версии "Смерти коммивояжера".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой CNN.

Он также был лауреатом премии Лоуренса Оливье и двух премий Тони в роли Вилли Ломана в шоу "Смерть коммивояжера" и за роль Джеймса Тайрона в спектакле "Сумерки долгого дня".

Своих наибольших успехов он достиг в 1980-х годах, когда появился в таких известных постановках, как сенсационная драма "Рэмбо. Первая кровь", вестерне "Сильверадо" или научно-фантастической комедии "Кокон". Другими значительными позициями в его фильмографии были роли в таких фильмах, как: "F/X", "Орлы Фемиды", "Живот архитектора" или "Считается невиновным". В 90-х годах он выступал, в том числе в экранизации драмы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" и в комедии "Увалень Томми".

Ранее мы сообщали, что известный актер и комик из Великобритании Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса.


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