Британский актер умер от коронавируса: снова плохие новости

Тим Брук-Тейлор - известный актер и комик из Великобритании. Он стал известен широкой аудитории из-за его роли в сериале " The Goodies".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на chillizet.

Он начал свою карьеру в 50-х годах в Cambridge Footlights Club. Именно там он встретил членов знаменитой группы Монти Пайтона: Джона Клиза и Грэма Чепмена.

Брук-Тейлор является соавтором известного эскиза группы, "Четыре йоркширца". В последующие годы он также устраивал викторины и начал заниматься пантомимой.

Он был назначен офицером Ордена Британской империи за услуги по световым развлечениям. Он умер 12 апреля в результате Covid-19. Ему было 79 лет.

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