Британский актер умер от коронавируса: снова плохие новости

Коронавирус по-прежнему наносит огромный урон в Европе. В результате Covid-19 умер известный британский актер и комик Тим Брук-Тейлор. Актер умер от коронавируса.
Тим Брук-Тейлор - известный актер и комик из Великобритании. Он стал известен широкой аудитории из-за его роли в сериале " The Goodies".
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на chillizet.
Он начал свою карьеру в 50-х годах в Cambridge Footlights Club. Именно там он встретил членов знаменитой группы Монти Пайтона: Джона Клиза и Грэма Чепмена.
Брук-Тейлор является соавтором известного эскиза группы, "Четыре йоркширца". В последующие годы он также устраивал викторины и начал заниматься пантомимой.
Он был назначен офицером Ордена Британской империи за услуги по световым развлечениям. Он умер 12 апреля в результате Covid-19. Ему было 79 лет.
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