15:32 10.04.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Принц Гарри не может устроиться на работу: его будет содержать Меган Маркл

Принц Гарри вместе с Меган Маркл переехал в Лос-Анджелес, где он не может легально работать. Существует риск того, что бывший член королевской семьи окажется в финансовой зависимости от своей жены.

Принц Гарри не может устроиться на работу: его будет содержать Меган Маркл

Гарри и Меган в начале года сделали довольно спорное решение. Княжеская пара отказалась от своих обязанностей в качестве членов британской королевской семьи. Этот выбор связан с полной финансовой независимостью, а также с отсутствием доступа ко всем преимуществам, связанным с принадлежностью к Королеве.

Об этом пишет Ура-Информ.

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор получили 5 процентов средства от Суверенного Гранта, ответственного за регулирование зарплаты и расходов королевской семьи. По этой причине герцогиня Сассексская, выйдя замуж за Гарри, вынуждена была отказаться от других источников дохода.

Однако на этот раз принцу Гарри придется отказаться от своего нынешнего образа жизни, в отличие от своей жены, которая может вернуться к сьемкам в мире кино. Из-за переезда в США сын принца Кароля не сможет легально работать в стране. Причиной такой сложной ситуации являются условия, связанные с процессом подачи заявления на получение рабочей визы.

Ранее мы сообщали, что Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе.


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