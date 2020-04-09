13:34 09.04.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100244283:labazovych

Умерла американская певица Чинна, ей было всего 25

Умерла американская рэперша Чинна. Ей было всего 25 лет. Менеджер сообщил о ее смерти.

Умерла американская певица Чинна, ей было всего 25

Чинна, настоящее имя Чинна Роджерс умерла в среду 8 апреля в своем доме в Филадельфии. Ее смерть была подтверждена менеджером Джоном Миллером. Причина смерти до сих пор неизвестна. "Она действительно была любима, и мы будем очень по тебе скучать", - отметила ее семья.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на People.

Чинна начала свою карьеру в качестве модели. В 14 лет она подписала контракт с агентством Ford Models. Несколько лет спустя она начала делать шаги на сцене хип-хопа. Сначала она работала под управлением A $ AP Yams, а после его смерти в 2015 году A $ AP Mob, с которым она была связана. Благодаря этому он стал набирать популярность.

Первый хит "Selfie" вышел 2013 году. Год спустя она снова покорила американские чарты с "Glen Coco". Затем она начала публиковать мини-альбомы. Первый с названием "Я не здесь. Этого не происходит" вышел в 2015 году. Второй оказался прорывом в ее карьере. В 2016 году в продажу поступил альбом "Music 2 Die 2", на котором она призналась в борьбе с зависимостью от опиоидов.

Ранее мы сообщали, что во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы.


Поделиться

Читайте также:
 
Глава Пентагона экстренно позвонил министру обороны Украины: что произошло Сандерс снял свою кандидатуру, Байден будет соперником Трампа на выборах в США Зеленский и Шмыгаль сдавали тесты на коронавирус МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
Проишествия
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив