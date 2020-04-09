Умерла американская певица Чинна, ей было всего 25

Чинна, настоящее имя Чинна Роджерс умерла в среду 8 апреля в своем доме в Филадельфии. Ее смерть была подтверждена менеджером Джоном Миллером. Причина смерти до сих пор неизвестна. "Она действительно была любима, и мы будем очень по тебе скучать", - отметила ее семья.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на People.

Чинна начала свою карьеру в качестве модели. В 14 лет она подписала контракт с агентством Ford Models. Несколько лет спустя она начала делать шаги на сцене хип-хопа. Сначала она работала под управлением A $ AP Yams, а после его смерти в 2015 году A $ AP Mob, с которым она была связана. Благодаря этому он стал набирать популярность.

Первый хит "Selfie" вышел 2013 году. Год спустя она снова покорила американские чарты с "Glen Coco". Затем она начала публиковать мини-альбомы. Первый с названием "Я не здесь. Этого не происходит" вышел в 2015 году. Второй оказался прорывом в ее карьере. В 2016 году в продажу поступил альбом "Music 2 Die 2", на котором она призналась в борьбе с зависимостью от опиоидов.

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