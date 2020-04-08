Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе, жены уиллиса там нет (Пикантные Фото)

Все началось с фотографии в профиле Инстаграм Таллулы, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур. 26-летняя девушка загрузила забавную фотографию себя, родителей, своего парня и собак, где все были одеты в одинаковые пижамы.

Об этом пишет Ура-Информ.

Более подробную информацию можно найти в профиле Таллулы: "Привет! Мы решили вместе пройти карантин и мы вместе уже 27 дней. Пожалуйста, оставайтесь дома и мойте руки", - написала дочь актерской пары.

ВВ ВВ ВВ ВВ Посмотреть эту публикацию в Instagram ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ chaotic neutral Публикация от tallulah (@buuski) 6 Апр 2020 в 1:35 PDT

Быстро возник вопрос, была ли нынешняя жена Уиллиса также вовлечена в эту групповую изоляцию. Оказывается, что – нет. Об этом сообщила сама Эмма Хеминг.

"Семейные узы в лучшем виде. Я люблю тебя и скучаю по тебе", - написала Эмма Хеминг под фотографией Деми Мур.

Напомним, что Эмма Хеминг - модель, на которой Брюс Уиллис женился в 2009 году. На церемонии присутствовали его три дочери, Деми Мур и ее муж, Эштон Катчер. У Эммы и Брюса есть две дочери в возрасте 6 и 8 лет.

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