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Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе, жены уиллиса там нет (Пикантные Фото)

Семейное фото Деми Мур и Брюса Уиллиса в одинаковых пижамах произвело сенсацию в Instagram. Бывшие супруги прекрасно проводят время в одиночестве дома. Но почему Уиллис не проводит это время со своей нынешней женой и их дочерями?

Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе, жены уиллиса там нет (Пикантные Фото)

Все началось с фотографии в профиле Инстаграм Таллулы, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур. 26-летняя девушка загрузила забавную фотографию себя, родителей, своего парня и собак, где все были одеты в одинаковые пижамы.

Об этом пишет Ура-Информ.

Более подробную информацию можно найти в профиле Таллулы: "Привет! Мы решили вместе пройти карантин и мы вместе уже 27 дней. Пожалуйста, оставайтесь дома и мойте руки", - написала дочь актерской пары.

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chaotic neutral

Публикация от tallulah (@buuski)

Быстро возник вопрос, была ли нынешняя жена Уиллиса также вовлечена в эту групповую изоляцию. Оказывается, что – нет. Об этом сообщила сама Эмма Хеминг.

"Семейные узы в лучшем виде. Я люблю тебя и скучаю по тебе", - написала Эмма Хеминг под фотографией Деми Мур.

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Family bonding 💚

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Напомним, что Эмма Хеминг - модель, на которой Брюс Уиллис женился в 2009 году. На церемонии присутствовали его три дочери, Деми Мур и ее муж, Эштон Катчер. У Эммы и Брюса есть две дочери в возрасте 6 и 8 лет.

Ранее мы сообщали, что умерла самая известная девушка Джеймса Бонда.


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