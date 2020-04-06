Певица Даффи рассказала о своем похищении и изнасиловании: шокирующая история

Даффи получила известность благодаря синглу "Mercy". В 2008 году она выпустила свой дебютный альбом "Rockferry", за который получила премию Грэмми. Он был продан тиражом более миллиона экземпляров и стал самым популярным альбомом в Великобритании в 2008 году. Артистка вернулась в 2010 году с альбомом "Endlessly", после чего исчезла с музыкальной сцены на десятилетие при необъяснимых обстоятельствах. Месяц назад она сообщила фанатам, что причиной исчезновения стала трагедия в личной жизни.

Об этом пишет Ура-Информ.В

"Это был мой день рождения. Меня напоили в ресторане и четыре недели я находилась в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, а затем меня увезли за границу. Я не помню, как села в самолет, я проснулся, сидя в кузове движущегося транспортного средства. Меня завезли в гостиничный номер, куда преступник вернулся и изнасиловал меня.

Я не знаю, откуда у меня были силы, чтобы выжить в эти дни, я чувствовал присутствие чего-то, что помогло мне остаться в живых", - написала певица на странице в инстаграме.

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