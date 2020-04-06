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Звезда фильма "Челюсти" умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом

В возрасте 91 года умерла Ли Фиерро - актриса, хорошо известная всем поклонникам фильма ужасов "Челюсти". Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Звезда фильма

Печальные новости сообщил портал The Martha's Vineyard Times. Фиерро скончался в доме престарелых в штате Огайо, где она провела последние годы своей жизни.

Об этом сообщает Ура-Информ.

Ли Фиерро родилась 13 февраля 1929 года. Она заинтересовалась актерским мастерством еще в начальной школе. После окончания университета В решила воплотить свои мечты в жизнь. В году она начала учиться в Нью-Йорке под опекой Андре Елинского - актера из Московского академического художественного театра. В то время она дебютировала на маленьком экране в программах "Колгейтский комедийный час" и "Человек против преступности".

Популярность ей принесла роль миссис Кинтнер в фильме ужасов "Челюсти" с 1975 года. Она сыграла мать одной из жертв убийственной акулы. Фиерро прославился своим драматическим диалогом с Броуди (Рой Шейдер). Начальник полиции, ответственный за акцию по поимке водного монстра, не закрыл пляж, несмотря на смертельную атаку акул несколькими днями ранее. Из-за этого сын миссис Кинтнер, Алекс (Джеффри Вурхис), стал следующей жертвой людоеда. Женщина изливает свое горе на главного героя.

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