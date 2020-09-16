Бывший глава таможни Нефедов идет на выборы в Киевсовет: стало известно от какой партии

Сам Нефедов сообщил, что идет на выборы под первым номером от партии "Голос". О своем решение бывший председатель Государственной таможенной службы написал на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Пришло время выйти за пределы зоны комфорта – я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голоса". Конечно, мне это очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нету сил …" – написал Нефедов.

Он также рассказал, почему решил идти на выборы именно с "Голосом". По его словам, именно эта партия ближе всего к нему, как по экономических, так и по этических взглядах.

"Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейской Украины, а не российское болото, за либеральную экономику, а не популизм и социалистическое прошлое", - отметил Нефедов.

Он отметил, что окно возможностей в Правительство уже закрылось и он решил что-то изменить в своем городе.

Ранее мы сообщали, чтоВВ бывшему руководителю таможни Нефедову предложили три должности.