Порошенко отправит свою жену Марину на выборы в Киеве вместе себя

Напомним, что источники внутри "Европейской Солидарности" отмечали, что Порошенко действительно рассматривает такой вариант и итоговое решение должны принять до 15 сентября. Однако похоже Порошенко уже принял окончательное решение раньше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Политику страны.

"Порошенко точно не пойдет в мэры Киева. Слишком велики риски проиграть. Более того, на сейчас основная концепция пока вообще не выдвигать кандидата в мэры (который может вообще во второй тур не выйти, что будет позором для партии), а сосредоточится на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко. То есть это тема под выборы в Киевсовет, а не мэра", - отмечает телаграм канал.

В тоже время в "Европейской Солидарности" рассматривают возможность выставить другого кандидата с фамилией Порошенко. Речь идет о жене Петра Порошенко Марии. Отмечается, что она вполне вероятно может пойти на выборы мэра столицы.