13:20 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве террорист захватил банк, есть заложники

Очередной захват заложников происходив в эти минуты в Украине. На этот раз инцидент произошел в городе Киеве.

В Киеве террорист захватил банк, есть заложники

Около 12:00 в полицию обратилась представительница "Универсал Банк", который находится в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, и сообщила, что неизвестный мужчина, которому около 35-лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Такую информацию сообщил на своей странице замглавы МВД Антон Геращенко.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - заявил Антон Геращенко.

Также заместитель министра внутренних дел попросил жителей и гостей столицы при возможности обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева мужчина поджог автомобиль.


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